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Новый BMW X7 замечен с минимальным камуфляжем
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Новый BMW X7 замечен с минимальным количеством камуфляжа 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Paul Tan
Предстоящий BMW X7 — одна из нескольких новых моделей от баварского производителя, которая дебютирует в пределах нынешнего года.
Последние шпионские фотографии позволяют ознакомиться с особенностями интерьера и экстерьера новинки, окутанного в значительно меньший слой камуфляжа. Внутри тестируемого BMW X7 располагаются горизонтальные вентиляционные отверстия с серебристой отделкой, современная цифровая приборная панель и новый блок управления климат-контролем.
Прототип, дополненный комплектом M Sport, имеет тонкие фары, массивную решетку радиатора, а также обычные воздухозаборники M Sport. Сзади располагаются широкие L-образные фонари и пара выхлопных труб. Оценивать габариты флагманского внедорожника пока сложно, поскольку первое поколение X3, припаркованное рядом с новинкой, не выглядит крайне маленьким, однако значительно уступает предстоящему X7.
Отмечается, в основе нового X7 будет лежать модульная архитектура CLAR, используемая в G30 5 Series и G12 7 Series. Такая база позволит автомобилю использовать целый ряд шести— и восьмицилиндровых двигателей, включая 4,4-литровый V8, производящий 456 лошадиных сил, и 6,6-литровый двухтурбинный агрегат V12 от M760Li.
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