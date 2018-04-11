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Subaru в России стали дороже
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Subaru подняла цены на автомобили в России 

Motor.ru 54 минуты назад
Фото: Motor.ru
Компания Subaru объявила о подорожании своих моделей. Причиной для этого стало повышение утилизационного сбора на новые автомобили: с 1 апреля этого года коэффициенты для расчета ставок на машины с моторами объемом от 1,0 до 2,0 литра увеличились на 90 процентов, а на 2,0-3,0-литровые двигатели — на 49 процентов.
Кроссовер Subaru XV подорожал на 30-40 тысяч рублей, однако стоимость автомобиля в базовой комплектации осталась прежней — 1 599 000 рублей.
Цены на все модификации модели Forester увеличились на 40 тысяч рублей (теперь машина стоит от 1 699 000 рублей), а на Outback — на 50 000 рублей (от 2 449 000 рублей). В последнем случае прежней осталась только стоимость автомобиля с двигателем 3.6 — 3 299 000 рублей. Утилизационный сбор для автомобилей с агрегатами объемом свыше трех литров еще не вырос.
268-сильный седан Subaru WRX 2018 модельного года стоит от 2 479 000 рублей (на 80 тысяч рублей дороже машин 2017 года), а 300-сильный вариант STI оценивается в 3 430 000 рублей (на 180 тысяч рублей дороже машин 2017 года).
Цены на седан Legacy были объявлены в начале апреля и не поменялись — от 2 069 000 рублей.
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