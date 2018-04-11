Jaguar разрабатывает внедорожник J-Pace

По сообщениям Autocar, Jaguar работает над совершенно новым флагманским внедорожником J-Pace. Отмечается, новинка официально дебютирует ближе к 2021 году и составит серьезную конкуренцию Porsche Cayenne . В основе нового J-Pace будет лежать та же платформа, что используется в Range Rover , причем новинка получит полностью алюминиевую конструкцию, а также станет немного длиннее и просторнее. Помимо этого, Jaguar позаимствует силовые агрегаты у Range Rover, включая бензиновые и дизельные двигатели.

Британский производитель занялся реализацией еще одного внедорожника не только из-за постоянно растущего спроса. Не малую роль здесь сыграл успех F-Pace. Последние отчеты показывают, что указанный автомобиль стал самым продаваемым транспортным средством марки за последнее десятилетие. В прошлом году было продано более 70 тысяч экземпляров. Ожидается, что Всемирный автомобиль 2017 года будет представлен в плагин-гибридной концепции, учитывая обещания Jaguar в течении следующих двух лет выпустить минимум по одной электрифицированной версии каждой модели.