КАМАЗ выпустит первую партию грузовиков семейства К5 в сентябре

Крупнейший отечественный производитель грузовиков КАМАЗ начнет сборку первых 20 грузовиков семейства К5 в сентябре 2018 года. В настоящий момент автоконцерн завершил проектирование автомобиля и приступил к подготовке производства, в рамках которой будет внедрен электронный технологический процесс.

Основными достоинствами нового семейства магистральных тягачей являются улучшенная эргономика, современные узлы и агрегаты, стильный дизайн. Главное отличие нового автомобиля — его кабина, которая отвечает современным стандартам удобства и комфорта водителя.

Кабина выполнена в соответствии с последними требованиями эргономики: расстояние от пола до потолка равняется 1980 мм, а внутренняя ширина — 2270 мм. При создании кабины была сделана ставка на удобство и комфорт водителя. Сиденье обладает широким диапазоном регулировок, имеются два спальных места и бортовая информационная система с 10-дюймовым сенсорным экраном. Новые современные материалы, высокое качество изготовления и сборки подняли интерьер и экстерьер кабины на новый уровень.

Также грузовик КАМАЗ-54901 оснащен новой автоматизированной коробкой передач и рядным двигателем Р6, который соответствует лучшим мировым аналогам в своем классе. Рама автомобиля сделана из легких высокопрочных сталей, передняя ось выдерживает увеличенную нагрузку до 9 тонн.

Презентация нового КАМАЗа-54901 с кабиной К 5 состоялась в сентябре 2017 года в рамках выставки «Комтранс-2017».