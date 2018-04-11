Уже не Touareg: «живые» фото Zotye T600 нового поколения

В Сеть выложили снимки нового «паркетника» китайской марки. На домашний рынок модель выйдет в этом году.

Ранее компания Zotye распространила эскизы и тизеры кроссовера, известного пока под внутризаводским индексом B11G. Теперь же в распоряжении «поднебесного» издания Autohome оказались «живые» фотографии новинки. Модель будут позиционировать в качестве стандартного SUV T600 второго поколения.

Напомним, в Китае T600 — это целое семейство, помимо «обычной» модели, в него также входят версии Sport и Coupe, все три машины отличаются друг от друга дизайном. «Спортивный» кросс на домашнем рынке продают с 2016-го, Coupe — с 2017 года, так что эти две модификации меняться пока не будут.

Стандартный T600 дебютировал в 2013-м, «паркетник» первой генерации похож на старый Volkswagen Touareg . Судя по тизерам и шпионским фото, «шестисотый» второго поколения кардинально преобразится внешне и уже не будет напоминать Туарег. Над салоном «китайца» тоже серьезно поработали: кроссовер получил совершенно новую переднюю панель, виртуальную «приборку» и мультимедиа-систему с возвышающимся тачскрином. Вместо рычага переключения передач — шайба.

О моторной гамме Zotye T600 второй генерации данных пока нет. Нынешний кросс в Китае доступен с бензиновыми турбированными двигателями 1.5 и 2.0 мощностью 162 и 190 л.с. соответственно, оба сочетаются с пятиступенчатой «механикой», для двухлитрового мотора еще предусмотрен «робот». «Паркетник» T600 Sport оснащается теми же двигателями и трансмиссиями, что и стандартный «шестисотый», а T600 Coupe можно купить со 156-сильным мотором 1.5T (КВП или АКП) или турбодвигателем 1.8 мощностью 177 л.с., укомплектованным «роботом». Привод у всех модификаций T600 — только передний.

На китайский рынок T600 нового поколения выйдет уже в этом году. Пока неизвестно, доберется ли эта модель до России. У нас сегодня представлен только стандартный кросс, он оснащается теми же турбомоторами 1.5 и 2.0, но отдача первого двигателя урезана до 149 л.с., второй выдает 177 л.с. Цена Zotye T600 — от 829 990 рублей. Ожидается, что в 2018-м в РФ также появится T600 Sport.

По материалам: www.kolesa.ru