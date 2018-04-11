Ваше особое спокойствие. LEXUS ES в РОЛЬФ Волгоградский

Когда бизнес заставляет вас выйти из зоны комфорта, просторный и комфортабельный седан бизнес-класса Lexus ES готов подарить вам особое спокойствие. Воспользуйтесь привилегиями при покупке Lexus ES до 30 апреля 2018 года.

Обменяйте ваш текущий автомобиль на Lexus ES 2017 года выпуска по программе Lexus Trade-In и получите дополнительное преимущество при покупке в размере 200 000 рублей*.

Обеспечьте себе особое спокойствие и уверенность во время владения вашим Lexus ES благодаря автоматическому подключению к программе Lexus «Помощь на дороге» сроком на 3 года при покупке автомобиля**.

Звоните сейчас: +7 (495) 777-77-14, и узнайте все подробности предложения.

Лексус Центр Волгоградский

Официальный дилер Lexus

Москва, Остаповский проезд вл. 4 rolf-volgogradskiy.ru *Трейд-ин. С 1 по 30 апреля 2018 года при условии сдачи автомобиля (а/м) с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus ES 200, ES 250 2017 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 200 000 рублей, на Lexus ES 200, ES 250 2018 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 150 00 рублей Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи (МЦП) а/м. Количество а/м ограниченно.

**Участвующие автомобили: Lexus ES (автомобили, проданные после 01 марта 2018 г.). Срок действия программы: 36 месяцев со дня приобретения нового автомобиля первым клиентом. Получить более подробную информацию о программе «Помощь на дороге» при покупке Lexus ES вы можете у Уполномоченных Дилеров Лексус и/или Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус и в контакт-центре программы Lexus «Помощь на дороге» по телефону 8 800 333 85 51 (звонок по России бесплатный).