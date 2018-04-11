Ещё
Ваше особое спокойствие. LEXUS ES в РОЛЬФ Волгоградский
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ваше особое спокойствие. LEXUS ES в РОЛЬФ Волгоградский 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Когда бизнес заставляет вас выйти из зоны комфорта, просторный и комфортабельный седан бизнес-класса Lexus ES готов подарить вам особое спокойствие. Воспользуйтесь привилегиями при покупке Lexus ES до 30 апреля 2018 года.
Обменяйте ваш текущий автомобиль на Lexus ES 2017 года выпуска по программе Lexus Trade-In и получите дополнительное преимущество при покупке в размере 200 000 рублей*.
Обеспечьте себе особое спокойствие и уверенность во время владения вашим Lexus ES благодаря автоматическому подключению к программе Lexus «Помощь на дороге» сроком на 3 года при покупке автомобиля**.
Звоните сейчас: +7 (495) 777-77-14, и узнайте все подробности предложения.
Лексус Центр Волгоградский
Официальный дилер Lexus
Москва, Остаповский проезд вл. 4  rolf-volgogradskiy.ru  *Трейд-ин. С 1 по 30 апреля 2018 года при условии сдачи автомобиля (а/м) с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus ES 200, ES 250 2017 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 200 000 рублей, на Lexus ES 200, ES 250 2018 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 150 00 рублей Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи (МЦП) а/м. Количество а/м ограниченно.
**Участвующие автомобили: Lexus ES (автомобили, проданные после 01 марта 2018 г.). Срок действия программы: 36 месяцев со дня приобретения нового автомобиля первым клиентом. Получить более подробную информацию о программе «Помощь на дороге» при покупке Lexus ES вы можете у Уполномоченных Дилеров Лексус и/или Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус и в контакт-центре программы Lexus «Помощь на дороге» по телефону 8 800 333 85 51 (звонок по России бесплатный).
Wroom.ru: последние новости
У нового Audi A6 появилась версия с кузовом универсал Новое поколение модели Ford Focus: все секреты раскрыты Универсалы «Лада Веста SW» и «SW Кросс» — кто у них в конкурентах?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге1
Новый BMW X7 замечен с минимальным камуфляжем
Названы самые надежные автомобили2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение