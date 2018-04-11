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Ателье Zagato сделает из старого Lamborghini уникальный родстер
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Ателье Zagato сделает из старого Lamborghini уникальный родстер 

Motor.ru 47 минут назад
Фото: Motor.ru
Ателье Zagato планирует выпустить открытую версию двухдверки L595, дебютировавшей в 2014 году. Изображение новинки опубликовано на сайте производителя. По предварительной информации, презентация родстера состоится в мае на мероприятии Concorso d'Eleganza Villa d'Este.
В основу L595 Zagato может лечь суперкар Lamborghini Gallardo LP 570-4 Spyder Performante. Таким образом, родстер получит 570-сильный мотор V10 объемом 5,2 литра, полный привод и возможность разгоняться до сотни за 3,9 секунды.
Оригинальный автомобиль, построенный на базе хардкорного Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera, выпустили в честь 95-летия основателя ателье Уго Загато. Владельцем двухдверки стал известный коллекционер Альберт Шписс. По его словам, в машине воплотилась идея «современной классики».
От донора 595-й отличается только новым кузовом из углепластика с характерными выпуклыми элементами на крыше. Технически автомобили идентичны. На Zagato также установлен 5,2-литровый атмосферный двигатель V10 мощностью 570 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента, совмещенный с шестиступенчатым «роботом».
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