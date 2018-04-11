Новый Audi Q3 раскрывает свой интерьер 

С каждым разом в сети появляется все больше шпионских изображений второго поколения Audi Q3, а это наталкивает на мысль, будто автомобиль дебютирует в ближайшем будущем. Отмечается, нынешней модели уже более семи лет и она крайне нуждается в замене.
На этот раз фотошпионы запечатлели интерьер автомобиля. Внутри новинки расположится цифровая приборная панель и большой сенсорный дисплей, относящийся к новой информационно-развлекательной системе MMI A8. Несмотря на постепенное уменьшение количества камуфляжа, экстерьер транспортного средства остался практически прежним. Просматриваются вертикальные воздухозаборники, привычная решетка радиатора, фары, имеющие форму трапеции и выхлопные трубы, заполненные снегом, которые, по всей видимости, являются поддельными. В основе модели от немецкого производителя лежит модульная платформа MQB Volkswagen Group, что позволяет увеличить длинную автомобиля на 60 миллиметров, ширину — 50 миллиметров и колесную базу тоже на 50 миллиметров. Подобное изменение размеров должно привести к значительному увеличению свободного пространства как в салоне, так и в багажном отсеке. Также, что не мало важно, новое поколение Audi Q3 станет немного легче и в качестве оснащения получит и гибридные и полностью электрические силовые агрегаты.