«Автотор» в Калининграде приступил к серийному производству рефрижераторов Hyundai HD35

КАЛИНИНГРАД, 11 апреля. / ТАСС /. Автомобильный завод «Автотор» в Калининграде в соответствии с программой локализации производства начал выпуск рефрижераторов на шасси Hyundai HD35. Первую партию автомобилей отгрузили потребителям, сообщил в среду начальник управления по социальному развитию, связям с общественностью и СМИ компании «Автотор Холдинг Менеджмент» Сергей Луговой.

"В процессе изготовления фургонов на шасси Hyundai HD35 повышенной изотермичности используются комплектующие российского производства. Монтаж холодильной установки и производство фургонов ведется непосредственно на предприятии в Калининградской области", — рассказал он, уточнив, что автомобиль Hyundai HD35 имеет полную массу 3,5 тонны и грузоподъемность от 0,9 до 1,5 тонны в зависимости от модификации, оснащается дизельным двигателем мощностью 136 л. с. стандарта «Евро-5».

Производство HD35 ведется на автозаводе «Автотор» с августа 2016 года. За счет небольших габаритов и экономичности эти рефрижераторы востребованы для перевозки скоропортящихся продуктов в городских условиях.

Луговой напомнил, что в феврале 2018 года подписали соглашение о постановке в производство полного цикла коммерческих автомобилей Hyundai HD35 на производственных мощностях «Автотора» в Калининградской области. Проектом предусматривается подготовка производственных линий и последующий выпуск с июня 2018 года коммерческих автомобилей Hyundai HD35 в режиме полного цикла, включая применение технологий сварки и окраски. Кроме того, проектом планируется наращивание объемов производства и повышение уровня локализации.

Сотрудничество российского «Автотора» с производителем Hyundai берет начало с запуска в 2011 году производства грузовых автомобилей HD78.

С сентября 2012 года началось массовое производство грузовиков Hyundai. На сегодняшний день линейка коммерческих автомобилей включает хорошо зарекомендовавшие себя на российском рынке модели HD35, HD65, HD78, HD120, HD170 с широкой гаммой надстроек. В январе 2017 года выпустили пилотную партию модели LCV-сегмента — цельнометаллического фургона H350. На сегодняшний день «Автотор» производит всю линейку коммерческих автомобилей Hyundai, которые реализуются на территории России.