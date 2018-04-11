GM-Avtovaz возобновил работу конвейера, остановленную ранее из-за нехватки комплектующих

GM-Avtovaz в среду запустил производство после остановки конвейера из-за недопоставок комплектующих от одного из поставщиков, сообщила РИА Новости представитель компании.

Работа конвейера GM-Avtovaz была временно приостановлена 4 апреля во второй половине дня в связи с недопоставкой комплектующих от одного из поставщиков. Отгрузки автомобилей дилерам осуществлялись в обычном режиме.

"С сегодняшнего дня возобновлена работа конвейера. Предприятие работает в штатном режиме", — сообщила представитель компании.