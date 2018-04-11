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Семь невероятных «Джипов» показали на фото
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Семь невероятных «Джипов» показали на фото 

Авторамблер 53 минуты назад
Фото: Авторамблер
Ряд экспериментальных моделей демонстрируют тюнинговый потенциал серийных Jeep, другие — не более чем фантазия.
В нынешнем году участники следующие. Оранжевый Jeep Sandstormна основе длиннобазного Wrangler, вдохновленный машинам, которые участвуют в гонках Baja. Среди интересных особенностей — увеличенная колесная база и 6,4-литровый двигатель V8 HEMI.
Jeep 4SPEEDтоже хвастается полностью перелопаченной подвеской, но при этом еще и облегчен, а его кузов укорочен.
Что до Nacho, также построенного из Wrangler, то он — передвижная витрина каталога Jeep Performance Parts.
Строг и лаконичен J-Wagon— еще один «ковбой» с задатками экспедиционника, контрастирующий с проектом Jeepster, который являет собой современную интерпретацию одноименной модели 1966 года.
Досталось и субкомпактному кроссоверу Jeep Renegade. Изначально этот автомобиль может дать фору многим одноклассникам, а в формате B-Uteс доработанной подвеской и экспедиционным оснащением он еще круче.
Десерт — Jeep Wagoneer Roadtrip, восстановленный и модифицированный Wagoneer 1965 года.
В числе новшеств — увеличенная колесная база, другие мосты и усиленная рама.
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