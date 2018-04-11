Семь невероятных «Джипов» показали на фото

Ряд экспериментальных моделей демонстрируют тюнинговый потенциал серийных Jeep , другие — не более чем фантазия.

В нынешнем году участники следующие. Оранжевый Jeep Sandstormна основе длиннобазного Wrangler, вдохновленный машинам, которые участвуют в гонках Baja. Среди интересных особенностей — увеличенная колесная база и 6,4-литровый двигатель V8 HEMI.

Jeep 4SPEEDтоже хвастается полностью перелопаченной подвеской, но при этом еще и облегчен, а его кузов укорочен.

Что до Nacho, также построенного из Wrangler, то он — передвижная витрина каталога Jeep Performance Parts.

Строг и лаконичен J-Wagon— еще один «ковбой» с задатками экспедиционника, контрастирующий с проектом Jeepster, который являет собой современную интерпретацию одноименной модели 1966 года.

Досталось и субкомпактному кроссоверу Jeep Renegade . Изначально этот автомобиль может дать фору многим одноклассникам, а в формате B-Uteс доработанной подвеской и экспедиционным оснащением он еще круче.

Десерт — Jeep Wagoneer Roadtrip, восстановленный и модифицированный Wagoneer 1965 года.

В числе новшеств — увеличенная колесная база, другие мосты и усиленная рама.