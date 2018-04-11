В ABT «подзарядили» Volkswagen T-Roc

Компактный кроссовер немецкой марки получил тюнинг-апгрейд от немецкого ателье. Фирма ABT Sportsline подготовила пакет чип-тюнинга для бензиновой рядной «турбочетверки» объемом 2,0 литра, которая в стоковом варианте выдает 190 л.с. мощности и 320 Нм крутящего момента. С модулем ABT Engine Control отдача возрастает на 38 л.с. и 40 Нм — до 228 л.с. и 360 Нм крутящего момента.

Об изменениях в динамике T-Roc в ABT Sportsline ничего не рассказали. Стандартная версия кроссовера в комплектации с семиступенчатой коробкой передач DSG с двойным сцеплением и системой полного привода 4Motion способна разогнаться с нуля до первой «сотни» за 7,2 секунды и до максимальной скорости 216 км/ч.

В ателье также предлагают для Volkswagen T-Roc комплект пружин подвески, с которыми дорожный просвет автомобиля уменьшается на 35-40 мм, что делает его облик «более динамичным».

В портфолио тюнинг-ателье пока нет кузовного обвеса для T-Roc, но есть ассортимент легкосплавных колес. ABT Sportsline может предложить диски размерностью 18, 19 и 20 дюймов различных цветов в дизайнах DR, FR и ER-C.

Кроссовер T-Roc доступен исключительно на европейском рынке, где его продажи начались в сентябре прошлого года. Объем продаж в 2017 году составил 4 930 единиц, правда в январе и феврале 2018 года было продано уже 6 625 и 7 360 автомобилей, соответственно.