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Suzuki Jimny будут распродавать до выхода преемника
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Suzuki Jimny будут распродавать до выхода преемника 

Daily-Motor 40 минут назад
Фото: Daily-Motor
За рубежом начнут распродавать все остатки автомобилей модели Suzuki Jimny.
Производитель отметил, что в конце зимы этого года закончил производство модели Suzuki Jimny. Ранее никаких слухов об этом не было, а мировая презентация новой генерации состоится только в конце этого года.
По словам производителя, модель пришлось преждевременно снять с серийного выпуска из-за того, что в японском законодательстве появились нововведения. В частности, согласно закону, все новые машины должны комплектоваться системой стабилизации, которой нет в Suzuki Jimny. А накануне премьеры нового поколения вносить серьёзные изменения в актуальную версию производитель посчитал слишком затратным мероприятием. Намного дешевле просто свернуть производство и распродать автомобили, которые остались на складах у дилеров.
Напомним, что до выпуска новой генерации Suzuki Jimny осталось всего несколько месяцев. Новинка должна поучить более острые формы и неразрезной задний мост. Под капотом у машины будет стоять мотор на 1.2 литра с мощностью девяносто лошадиных сил, а также литровый турбированный двигатель с отдачей в сто одиннадцать лошадиных сил.
Продажи нового Suzuki Jimny в нашей стране запланированы на начало следующего года. Стоимость актуальной модификации составляет один миллион сто пятнадцать тысяч рублей в базовой комплектации.
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