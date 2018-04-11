В Китае началось производство BMW X3 G01

На заводе BMW Dadong в Шеньяне началось производство BMW X3 G01 для китайского рынка. Таким образом концерн BMW отреагировал на большой спрос на внедорожники среднего класса в Поднебесной. Эта стратегия будет проводится на протяжении многих лет, чтобы занять свою нишу на китайском рынке внедорожников. Поскольку все больше и больше китайцев требуют транспортных средств, таких как BMW X3, а производство на заводе в Спартанбурге в Германии не позволяло увеличить объемы, было принято решение производить внедорожники непосредственно в Китае.

Качественный дизайн интерьера и значительно увеличенное полезное пространство, доступное на борту BMW X3 G01, оценивается премиум –клиентами во всем мире, а теперь доступно потребителям и в Китае. В Поднебесной новый X3 изначально будет доступен как xDrive25i и xDrive30i, в дальнейшем появятся новые двигатели, возможно даже дизельные xDrive20d и топовая модель BMW Х3 xDrive40d.