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В Китае началось производство BMW X3 G01
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В Китае началось производство BMW X3 G01 

RU BMW 1 час назад
Фото: RU BMW
На заводе BMW Dadong в Шеньяне началось производство BMW X3 G01 для китайского рынка. Таким образом концерн BMW отреагировал на большой спрос на внедорожники среднего класса в Поднебесной. Эта стратегия будет проводится на протяжении многих лет, чтобы занять свою нишу на китайском рынке внедорожников. Поскольку все больше и больше китайцев требуют транспортных средств, таких как BMW X3, а производство на заводе в Спартанбурге в Германии не позволяло увеличить объемы, было принято решение производить внедорожники непосредственно в Китае.
Качественный дизайн интерьера и значительно увеличенное полезное пространство, доступное на борту BMW X3 G01, оценивается премиум –клиентами во всем мире, а теперь доступно потребителям и в Китае. В Поднебесной новый X3 изначально будет доступен как xDrive25i и xDrive30i, в дальнейшем появятся новые двигатели, возможно даже дизельные xDrive20d и топовая модель BMW Х3 xDrive40d.
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