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Простоявший 24 года в гараже Porsche выставили на продажу
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Простоявший 24 года в гараже Porsche выставили на продажу 

Motor.ru 51 минуту назад
Фото: Motor.ru
Дилерский центр Carriage House Motor Cars, расположенный в Гринвиче, штат Коннектикут, выставил на продажу Porsche 964 Turbo 1992 года, 24 года простоявший в гараже своего единственного владельца. За все время пробег машины составил 736 миль (1184 километра). Цену спорткара компания готова предоставить только запросу.
Выставленный на продажу Porsche 964 Turbo — один из последних, собранных вручную заднеприводных экземпляров модели. Автомобиль построили по спецзаказу, который включал дооснащение спорткара опциями на сумму 30 тысяч долларов. Среди них: перламутрово-белый окрас кузова, отделка салона кожей и шпоном корневой древесины, CD-чейнджер, самоблокирующийся дифференциал, велюровые коврики и дополнительная подсветка пространства для ног.
К спорткару приложена оригинальная документация, в том числе переписка владельца с дирекотором дилерского центра, в которой описаны детали заказа, а также образец краски.
Еще один культовый Porsche выставил на весенние торги аукционный дом Gooding & Company. Речь идет об участнике Чемпионата мира среди марок и «24 часов Ле-Мана» — 911 RSR 2.1 Turbo. Гоночный «Порше» оценен в шесть миллионов фунтов стерлингов (548,5 миллиона рублей по текущему курсу).
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