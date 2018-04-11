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Стартовала выставка «Мир автомобиля 2018»
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Стартовала выставка «Мир автомобиля 2018» 

Автомобильный Петербург 41 минуту назад
Фото: Автомобильный Петербург
В Петербургском СКК открылась выставка «Мир автомобиля 2018» Новинок не много, всего четыре: Volkswagen Teramont, Jaguar E-Pace, Lifan X70 и Kia Stinger.
В полном составе Infiniti, Nissan, Renault и Kia благодаря компании «Автопродикс». На стенде дилера красуется спортивный Kia Stinger, двигатели на выбор от 197 до 370 л.с., восьмиступенчатый «автомат», передний или полный привод.
https://youtu.be/7rMa5raj9nk
"Группа компаний Сигма" привезла всю линейку Skoda и Volkswagen, в том числе Skoda Кodiaq российской сборки и новинку российского рынка — Volkswagen Teramont. Новый полноразмерный, семиместный кроссовер агрегатируется двухлитровым турбированным мотором TSI мощностью 220 л.с. восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Стоимость начинается от 2 799 000 рублей. Первую сотню автомобиль разменяет за 8.6 секунд, и по заверению производителя, средний расход составит всего 9.4 литра на 100 км.
"Рольф" представил модельную линейку Jaguar Land Rover, в том числе совершенно новый Jaguar E-Pace, а так же модели Mitsubishi и Hyundai.
Как всегда с красивыми и оригинальными моделями представлен стенд Форд Маркет.
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