Стартовала выставка «Мир автомобиля 2018»

В полном составе Infiniti, Nissan Renault и Kia благодаря компании «Автопродикс». На стенде дилера красуется спортивный Kia Stinger, двигатели на выбор от 197 до 370 л.с., восьмиступенчатый «автомат», передний или полный привод.

https://youtu.be/7rMa5raj9nk

"Группа компаний Сигма" привезла всю линейку Skoda и Volkswagen, в том числе Skoda Кodiaq российской сборки и новинку российского рынка — Volkswagen Teramont. Новый полноразмерный, семиместный кроссовер агрегатируется двухлитровым турбированным мотором TSI мощностью 220 л.с. восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Стоимость начинается от 2 799 000 рублей. Первую сотню автомобиль разменяет за 8.6 секунд, и по заверению производителя, средний расход составит всего 9.4 литра на 100 км.

Hyundai. "Рольф" представил модельную линейку Jaguar Land Rover , в том числе совершенно новый Jaguar E-Pace, а так же модели Mitsubishi

Как всегда с красивыми и оригинальными моделями представлен стенд Форд Маркет.