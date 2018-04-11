Ограниченная серия UAZ Patriot для фанатов офф-роуда

В России стартовал прием заказов на лимитированный вариант внедорожника UAZ Patriot, адаптированного к эксплуатации в экстремальных условиях. Планируется, что первые экземпляры авто доберутся до дилеров в следующем месяце.

Главным отличием автомобиля является наличие пакета «Off-road». В его состав входит лебедка, дополнительный багажник на крыше с лестницей на задней двери, специальная внедорожная резина, трубчатая защита порогов, стальная защита рулевых тяг и блокировка заднего дифференциала. Кроме того, лимитированная версия внедорожника получит два оригинальных цвета кузова — оранжевый и разновидность зеленого.

В состав оснащения экстремального UAZ Patriot, созданного на основе комплектации «Престиж», входит кондиционер, мультимедийный комплекс с дисплеем диагональю 7 дюймов, навигация и другие опции. Имеется в салоне и дополнительный отопитель.

В техническом плане никаких отличий не предусматривается. Модель приводится в движение 2.7-литровым бензиновым мотором с отдачей в 135 лошадиных сил, работающим в паре с механической трансмиссией. Цена «экспедиционной» версии UAZ Patriot оценена производителем в 1 миллион 39 тысяч рублей, что делает автомобиль дороже всех существующих серийных версий внедорожника.