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Dodge «замаскировал» Durango под «заряженную» версию
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Dodge «замаскировал» обычный Durango под «заряженную» версию 

Motor.ru 19 минут назад
Фото: Motor.ru
Марка Dodge представила стайлинг-пакет Rallye Appearance для внедорожника Durango в модификации GT. С ним модель будет выглядеть более агрессивно, сохранив при этом доступный шестицилиндровый двигатель.
От обычного Dodge Durango GT машины с пакетом Rallye Appearance отличаются капотом с центральным воздухозаборником и двумя боковыми прорезями для отвода тепла, спортивным передним бампером, измененной решеткой радиатора и светодиодными противотуманными фарами. Все элементы позаимствованы у старших модификаций — R/T и «заряженной» SRT.
Под капотом Dodge Durango GT установлен 3,6-литровый двигатель V6 Pentastar, отдача которого составляет 299 лошадиных сил и 352 Нм крутящего момента. Работает агрегат в паре с восьмидиапазонным «автоматом».
В список оснащения модификации GT, которая находится в середине линейки Durango, входят ковшеобразные кресла с комбинированной обивкой, подогрев сидений переднего и заднего ряда, электропривод двери багажника и 20-дюймовые алюминиевые колесные диски.
Стоимость пакета Rallye Appearance составляет 1495 долларов (96 тысяч рублей). Он может сочетаться с набором Blacktop (черные зеркала, колесные диски и шильдики) и золотистыми дисками Brass Monkey. Цена внедорожника в модификации GT — от 37 795 долларов (2,4 миллиона рублей).
Топовая модификация Durango — SRT — оснащается 6,4-литровым бензиновым двигателем V8 HEMI. Отдача агрегата составляет 481 лошадиную силу и 637 Нм крутящего момента. Мотор сочетается со специально натроенным восьмидиапазонными «автоматом».
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