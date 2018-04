Новый флагман: Chery выводит на рынок семиместный кросс Tiggo 8

В Китае объявлены предварительные цены на новый «паркетник» Chery . Модель предложат только с одним мотором. Первый показ серийного кроссовера Chery Tiggo 8 состоялся в Поднебесной в феврале этого года. Тогда модель представили только журналистам, почти не раскрыв подробностей. Теперь в Chery назвали предварительные цены новинки и доступное оборудование. Публичный показ «паркетника» пройдет 25 апреля на Пекинском автосалоне, после чего SUV выйдет на домашний рынок. Дизайн «восьмерки» выполнен в стиле концепта Exeed TX, дебютировавшего в 2017-м во Франкфурте. В основе прошлогоднего прототипа лежит новая платформа M3X, однако товарный Tiggo 8 построен на «тележке» T1X, на которой также базируются кроссоверы Tiggo 5x и Tiggo 7.

Длина Тигго 8 равна 4 700 мм, ширина — 1 860 мм, высота — 1 746 мм, колесная база — 2 710 мм. Это самый крупный SUV в линейке марки. Для сравнения, габариты прежнего флагмана Tiggo 7: 4 505/1 837/1 670 мм, колесная база — 2 670 мм. При этом дорожный просвет у «восьмерки» меньше — 200 мм против 210 мм у Tiggo 7. Кроссовер Chery Tiggo 8 будет доступен с пяти— или семиместным салоном. У двухрядной модификации объем багажника при загрузке «под потолок» составляет 892 литра, у семиместного SUV — 192 литра. При сложенных сиденьях второго и третьего рядов объем грузового отсека увеличивается до 1 930 литров.

«Паркетник» оснащен бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 147 л.с. (210 Нм), которая работает в паре с шестиступенчатым роботом с двойным сцеплением или 6КВП. Такие же мотор и трансмиссии предусмотрены и для Tiggo 7. Привод у «восьмерки» — только передний, как у всех кроссоверов марки. В списке стандартного оборудования Tiggo 8 значатся 18-дюймовые диски, светодиодные ДХО, мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном, пара подушек безопасности. В топовых версиях есть системы предотвращения фронтального столкновения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, камеры кругового обзора, боковые «эйрбэги», шторки безопасности, система бесконтактного открывания багажника.

Предварительные цены нового флагмана — от 100 000 до 141 000 юаней, что эквивалентно примерно 991 000 — 1 398 000 рублей по актуальному курсу. Окончательный прайс-лист будет опубликован после пекинской премьеры. Кстати, ранее в российском офисе Chery порталу «Карельские Вести» сообщили о том, что компания рассматривает возможность появления Tiggo 8 в нашей стране. Однако если положительное решение и будет принято, то до нас модель доберется не раньше, чем спустя год с момента начала продаж в Китае.

