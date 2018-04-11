Hyundai i30 N-Line попал в объективы фотошпионов

Южнокорейский производитель Hyundai не смог утаить свой новый i30 N-Line.

Хотя большая часть "передка" закрыта, хорошо видны спортивные реплики.

Мы уже видели i30 N в листовом металле; хэтчбек производит 275 лошадиных сил и обещает быть мощнее, чем VW GTI. Но те, кто не хочет выкладывать лишние деньги для полномасштабного i30 N, по-прежнему смогут забрать модель N-Line.

Последний набор снимков-шпионов впервые показывает тестирование i30 N-Line, скрывая ряд новых дизайнерских" штучек" под камуфляжем.

Передняя панель хорошо скрыта и закрывает новую решетку радиатора, некоторые дополнительные светодиодные осветительные приборы и несколько акцентирующих частей, чтобы скрыть отделку N-Line над стандартной моделью.

Ожидается, что интерьер автомобиля получит спортивный вид.

В линейке двигателей ожидаются 1,0 литровый мотор с турбонаддувом или 1,4-л четырехцилиндровый мотор. Скорее всего, у N-Line будет мощность около 200 л.с.