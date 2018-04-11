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На снегу в Альпах протоптали 250-метровый Land Rover Defender
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На снегу в Альпах протоптали 250-метровый Land Rover Defender 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В честь своего 70-летия компания Land Rover нарисовала силуэт «Дефендера» на высоте 2700 метров. Рисунок, выполненный на склоне горы во Французских Альпах недалеко от горнолыжного курорта Ла Плань, посвящен Морису Уилксу, изобразившему первый внедорожник марки на пляже залива Ред Уорф.
Длина уникального арт-объекта, созданного британским мастером сноу-арта Саймоном Беком, составляет 250 метров. Чтобы нарисовать Defender, Бек прошел 16,5 километра, сделав в общей сложности 20 894 шага.
«Мои работы требуют выносливости, точности и силы — всего того, что есть у Land Rover Defender, — говорит Бек. — Вероятно, это одно из самых узнаваемых моих творений».
Land Rover прекратил производство Defender в 2016 году. Однако уже через два года выпустил лимитированную серию внедорожника с двигателем V8 и автоматической коробкой передач. Всего компания намерена построить 150 подобных автомобилей. Стоимость машины составит 150 тысяч фунтов стерлингов (13,7 миллиона рублей по текущему курсу).
Модель следующего поколения должна дебютировать в 2019 году. Новый Defender построят на алюминиевой платформе, аналогичной той, что используется на Discovery Sport. Внедорожник сохранит с предшественником «эмоциональную связь», но в целом будет ориентирован на массовый рынок.
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