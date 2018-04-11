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Hyundai и BMW возможно подпишут спецконтракты с минпромторгом
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Hyundai и BMW возможно подпишут спецконтракты с минпромторгом 

Car.ru 50 минут назад
Фото: Car.ru
О планах заключения СПИК (специальных инвестиционных контрактов) с корейским и баварским автобрендами Hyundai и BMW рассказал министр Мантуров.
Как известно, у корейского автопроизводителя есть задумка наладить производство автомобильных двигателей на территории Российской Федерации.
На все про все менеджеры Hyundai планируют потратить около трех лет. В случае успешной реализации проекта, объем локализации обсуждаемого автобренда в России составит 60%.
Что касательно конкретного места расположения будущих мощностей, то рассматривается площадка в Санкт-Петербурге.
Баварский автобренд BMW вообще подумывает организовать производство по полному циклу в Калининградской области.
Автопроизводители из ФРГ готовы в течение двух лет уже и запустить производство. Под площади для строительства завода BMW могут выделить место на территории промпарка «Храброво».
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