Hyundai и BMW возможно подпишут спецконтракты с минпромторгом

О планах заключения СПИК (специальных инвестиционных контрактов) с корейским и баварским автобрендами Hyundai BMW рассказал министр Мантуров.

Как известно, у корейского автопроизводителя есть задумка наладить производство автомобильных двигателей на территории Российской Федерации.

На все про все менеджеры Hyundai планируют потратить около трех лет. В случае успешной реализации проекта, объем локализации обсуждаемого автобренда в России составит 60%.

Что касательно конкретного места расположения будущих мощностей, то рассматривается площадка в Санкт-Петербурге.

Баварский автобренд BMW вообще подумывает организовать производство по полному циклу в Калининградской области.

Автопроизводители из ФРГ готовы в течение двух лет уже и запустить производство. Под площади для строительства завода BMW могут выделить место на территории промпарка «Храброво».