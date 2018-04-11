Ещё
Четырем кольцам добавили премиума
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четырем кольцам добавили премиума 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Lenta.ru
Четыре модели Audi получат специальную версию Premium, которая, как рассказали «Ленте.ру» представители немецкой компании, сочетает расширенный пакет оборудования с привлекательной ценой.
Так все модели линейки Premium получат мультифункциональное рулевое колесо, а большинство — эффектную светодиодную оптику. Для обивки кресел автомобилей новой специальной серии может использоваться обивка кожей и искусственной кожей, а в салоне применяются декоративные вставки из различных материалов. Например, интерьер Audi A6 Premium оформлен декоративными вставками из березы серого цвета, а в салоне Audi Q3 Premium S используется глянцевая отделка Piano Black.
Каждый автомобиль из серии Audi Premium доступен в нескольких исполнениях. Всего их четыре: Premium (A3, A4, Q3, A6), Premium Plus (A3, Q3, A6), Premium S (A4, Q3, A6), Premium Business (A6). Автомобили серии Audi Premium доступны для заказа у официальных дилеров марки с апреля 2018 года.
В конце 2017 года Audi добавила спортивности своему флагманскому седану A8. В комплект вошли детали внешней отделки — расширяющиеся накладки на порогах и обновленный задний бампер с сетчатой вставкой, а также спортивные сиденья с интегрированными подголовниками. Радиаторная решетка дополняется специальной алюминиевой накладкой.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился1
Названы самые надежные автомобили2
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге1
UAZ построил оранжевый Patriot за миллион рублей
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение