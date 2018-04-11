Четырем кольцам добавили премиума

Четыре модели Audi получат специальную версию Premium, которая, как рассказали «Ленте.ру» представители немецкой компании, сочетает расширенный пакет оборудования с привлекательной ценой.

Так все модели линейки Premium получат мультифункциональное рулевое колесо, а большинство — эффектную светодиодную оптику. Для обивки кресел автомобилей новой специальной серии может использоваться обивка кожей и искусственной кожей, а в салоне применяются декоративные вставки из различных материалов. Например, интерьер Audi A6 Premium оформлен декоративными вставками из березы серого цвета, а в салоне Audi Q3 Premium S используется глянцевая отделка Piano Black.

Каждый автомобиль из серии Audi Premium доступен в нескольких исполнениях. Всего их четыре: Premium (A3, A4, Q3, A6), Premium Plus (A3, Q3, A6), Premium S (A4, Q3, A6), Premium Business (A6). Автомобили серии Audi Premium доступны для заказа у официальных дилеров марки с апреля 2018 года.

В конце 2017 года Audi добавила спортивности своему флагманскому седану A8. В комплект вошли детали внешней отделки — расширяющиеся накладки на порогах и обновленный задний бампер с сетчатой вставкой, а также спортивные сиденья с интегрированными подголовниками. Радиаторная решетка дополняется специальной алюминиевой накладкой.