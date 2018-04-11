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Никто не ожидал найти: суперредкие авто в старом сарае
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Никто не ожидал найти: суперредкие авто в старом сарае 

Авторамблер 38 минут назад
Фото: Авторамблер
Старые сараи продолжают удивлять мир своими секретами, этакими «скелетами в шкафу». Увы, это не шутка. В Генте, Бельгия найден порядком уставший — и это мягко сказано! — Jaguar XK140 с кузовом от туринского дизайнера Джованни Мичелотти. Данный экземпляр, изначально бывший кремовым с синим салоном, в конце пятидесятых попал в аварию, а в начале шестидесятых получил новый кузов, головку блоку цилиндров и выпускную систему от спортивного C-Type.
Считается, что ателье Michelotti построило не более трех таких автомобилей. Найденное купе остро нуждается в реставрации и, согласно экспертной оценке, его цена составляет 10-15 тысяч евро. Впрочем, на аукционе за автомобиль могут предложить куда больше. Кроме Jaguar в сарае найден Ferrari 308 GT4, Jaguar E-Type Series 1, а также Citroen и Wolseley.
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