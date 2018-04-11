В Сети появилось фото Mercedes-Benz GLS

В сети интернет появились новые фотографии Mercedes-Benz GLS от фотошпионов, которыми традиционно любезно поделился интернет-портал motor1.
На фото автомобили проходят очередные дорожные испытания. Корпус автомобиля плотно покрыт камуфляжем.
Однако опытному взгляду автоэкспертов все же удалось определить, что автоновинка вторит внешнему виду концепт-модели, послужившей прототипом целой линейки Mercedes-AMG.
Далее автоэксперты предположили, что автоновинка получит четырехлитровый турбомотор на 600 л.с.
Официальная премьера скорее всего пройдет в обозримом будущем. Т.е. либо до конца текущего года, либо в начале 2019 года.
Сам же немецкий автопроизводитель премиальных авто никак не комментирует данные испытания. Что в общем также наталкивает на мысль, что презентация не за горами, вот в автокомпании и не говорят лишнего, держат интригу, так сказать.