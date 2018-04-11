Ещё
В Сети появилось фото Mercedes-Benz GLS
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автопапарацци вновь выложили в сеть свежие фото Mercedes-Benz GLS 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В сети интернет появились новые фотографии Mercedes-Benz GLS от фотошпионов, которыми традиционно любезно поделился интернет-портал motor1.
На фото автомобили проходят очередные дорожные испытания. Корпус автомобиля плотно покрыт камуфляжем.
Однако опытному взгляду автоэкспертов все же удалось определить, что автоновинка вторит внешнему виду концепт-модели, послужившей прототипом целой линейки Mercedes-AMG.
Далее автоэксперты предположили, что автоновинка получит четырехлитровый турбомотор на 600 л.с.
Официальная премьера скорее всего пройдет в обозримом будущем. Т.е. либо до конца текущего года, либо в начале 2019 года.
Сам же немецкий автопроизводитель премиальных авто никак не комментирует данные испытания. Что в общем также наталкивает на мысль, что презентация не за горами, вот в автокомпании и не говорят лишнего, держат интригу, так сказать.
Car.ru: последние новости
Hyundai i30 N-Line попал в объективы фотошпионов Renault Logan и Sandero новой формации будут выпускать на новой платформе Новый Audi A6 Avant: великолепный «вагон» с технологичным нутром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился1
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге1
Названы самые надежные автомобили2
UAZ построил оранжевый Patriot за миллион рублей1
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение