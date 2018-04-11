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Skoda подняла расценки на внедорожник Kodiaq на 47— 48000 рублей
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Skoda подняла расценки на внедорожник Kodiaq на 47— 48000 рублей 

Car.ru 26 минут назад
Фото: Car.ru
По свежим данным от автоаналитиков «Автостата», актуальные на сегодняшний день цены на линейку Kodiaq в России выросли.
Теперь за базовую модификацию Ambition Plus с 1,4-литровым силовым агрегатом на 150 л.с. просят на 48000 рублей больше: 2065000 рублей.
Двухлитровый дизель на 150 л.с. в исполнении Style Plus станет автолюбителю из России в 2628000 рублей.
Те, кто решит приобрести обсуждаемую автомодель в модификации Scout, следует приготовить 2254000 рублей (+47000 рублей). Такая же комплектация, но с двухлитровым дизелем обойдется в 2518000 рублей.
А вот за свежевыпущенную версию Sportline просят уже 2228000 рублей в комплектации 1,4-литровым мотором турбо на 150 л.с. и 2530000 рублей с двухлитровым дизелем на 150 л.с.
По имеющимся данным, обсуждаемое повышение ценников у Skoda на российском авторынке уже не первое. Однажды (в январе) чешский автобренд повышал расценки.
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