ABT добрался и до VW T-Roc. Вышло очень даже здорово!

Volkswagen T-Roc не так интересен, как Golf GTI, но с обновлениями от ABT он максимально приближается по духу и возможностям к «горячему» хэтчу.

Для начала тюнер взялся за 2,0-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель. Итого теперь в арсенале этого кроссовера 228 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. Увеличение мощности на 38 л.с. и крутящего момента на 40 Нм, по сравнению с заводским вариантом, обеспечивается благодаря перепрограммированию блока управления мотором.

Данный Volkswagen T-Roc оснащён 7-ступенчатой коробкой передач DSG с двойным сцеплением. Машина также имеет полноприводную систему 4Motion. Стандартное исполнение модели спуртует с 0 до 100 км/ч за 7,2 секунды, а максимальная скорость составляет 216 км/ч, но в ABT ничего не говорят о том, насколько изменилась динамика по причине повышения мощности.

У компактного «паркетника» после визита к тюнеру произошло занижение подвески на 35-40 мм. Такое решение делает автомобиль более цепким, острым в плане повадок. Наконец, этот Volkswagen T-Roc от ABT Sportsline дооснастили колёсными дисками из серий DR, FR и ER-C. Диаметр — 18, 19 или 20 дюймов.

Как вам такой тюнинг? Не маловато ли преобразований?