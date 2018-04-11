Subaru впервые за два года поднял цены

Автобренд Subaru впервые за два года поднял расценки

Автокомпания « Субару Мотор» объявила о поднятии расценок на некоторые автомодели, представленные на авторынке Российской Федерации. Это первое поднятие цен с 2016 года.

Итак, автомодель Subaru XV прибавила в цене 30-40000 рублей в зависимости от исполнения. А вот базовая модификация осталась в прежнем ценовом диапазоне — от 1599000 рублей.

Автомодель Forester подорожала на 40000 рублей. Новая цена — от 1699000 рублей. Стала дороже и автомодель Outback.

В новом ценнике — 2449000 рублей (+50000 рублей). В этой модельной линейке сохранилась лишь цена Outback с 3,6-литровым агрегатом — от 3299000 рублей.

Прайс свежей автомодели WRX от 2479000 рублей. Это с шестиступенчатой МКПП. А вот с вариатором Lineartronic — от 2659900 рублей. Обе модификации полноприводные с мотором на 268 л.с.

Автомодель WRX STI с шестиступенчатой МКПП и мотором на 300 л.с. имеет цену от 3429900 рублей. Автомобиль полноприводный.