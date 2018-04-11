Новый Volkswagen Jetta GLI получит больше 220 «лошадей»

Вскоре седан нового поколения получит традиционную «заряженную» версию.

Приставкой GLI в компании Volkswagen маркируют спортивное исполнение Jetta, техническую начинку для которого, как правило, заимствуют у «заряженного» хэтчбека Golf GTI. Скорее всего, в новой модели концепция не изменится.

Как ожидается, в подкапотном пространстве Jetta GLI расположится двухлитровый турбодвижок с увеличенной по сравнению с Golf GTI отдачей — у хот-хэтча она составляет 220 л.с. и 350 Нм. Стандартно «четырехдверку» будут оснащать шестиступенчатой механической коробкой передач, но за дополнительную плату будет предложен семискоростной «робот», информирует издание Autoblog.

Volkswagen Jetta R-Line ‘2019

Еще одним важным изменением в GLI по сравнению с обычной Jetta станет многорычажная подвеска как у хэтчбека Golf, тогда как у версий «попроще» применяется торсионная балка.

Volkswagen Jetta R-Line ‘2019

Напомним, Volkswagen Jetta новой генерации дебютировал на Детройтском автосалоне в начале текущего года. Седьмая Джетта базируется на платформе MQB, она выросла в размерах и получила улучшенную аэродинамику.

Volkswagen Jetta R-Line ‘2019

На американском рынке Volkswagen Jetta предлагается с единственным 150-сильным турбомотором TSI объемом 1,4 литра, агрегатируемым с шестиступенчатой механической или восьмискоростной автоматической коробками передач.

Volkswagen Jetta R-Line ‘2019

Отметим, модель довольно популярна на рынке США: объем продаж VW Jetta в 2017 году составил 115 807 единиц, а за три месяца 2018 года было реализовано 14 650 машин. Ключевым рынком для Джетты выступает китайский — 317 637 штук продано в прошлом году и 55 063 автомобилей за два месяца 2018-го.

Последней новинкой Volkswagen стал флагманский внедорожник Touareg, который вскоре появится и на российском рынке.

По материалам: www.kolesa.ru