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Новый Volkswagen Jetta GLI получит больше 220 «лошадей»
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Новый Volkswagen Jetta GLI получит больше 220 «лошадей» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вскоре седан нового поколения получит традиционную «заряженную» версию.
Приставкой GLI в компании Volkswagen маркируют спортивное исполнение Jetta, техническую начинку для которого, как правило, заимствуют у «заряженного» хэтчбека Golf GTI. Скорее всего, в новой модели концепция не изменится.
Volkswagen Jetta R-Line ‘2019
Как ожидается, в подкапотном пространстве Jetta GLI расположится двухлитровый турбодвижок с увеличенной по сравнению с Golf GTI отдачей — у хот-хэтча она составляет 220 л.с. и 350 Нм. Стандартно «четырехдверку» будут оснащать шестиступенчатой механической коробкой передач, но за дополнительную плату будет предложен семискоростной «робот», информирует издание Autoblog.
Volkswagen Jetta R-Line ‘2019
Еще одним важным изменением в GLI по сравнению с обычной Jetta станет многорычажная подвеска как у хэтчбека Golf, тогда как у версий «попроще» применяется торсионная балка.
Volkswagen Jetta R-Line ‘2019
Напомним, Volkswagen Jetta новой генерации дебютировал на Детройтском автосалоне в начале текущего года. Седьмая Джетта базируется на платформе MQB, она выросла в размерах и получила улучшенную аэродинамику.
Volkswagen Jetta R-Line ‘2019
На американском рынке Volkswagen Jetta предлагается с единственным 150-сильным турбомотором TSI объемом 1,4 литра, агрегатируемым с шестиступенчатой механической или восьмискоростной автоматической коробками передач.
Volkswagen Jetta R-Line ‘2019
Отметим, модель довольно популярна на рынке США: объем продаж VW Jetta в 2017 году составил 115 807 единиц, а за три месяца 2018 года было реализовано 14 650 машин. Ключевым рынком для Джетты выступает китайский — 317 637 штук продано в прошлом году и 55 063 автомобилей за два месяца 2018-го.
Последней новинкой Volkswagen стал флагманский внедорожник Touareg, который вскоре появится и на российском рынке.
По материалам: www.kolesa.ru
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