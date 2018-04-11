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Volkswagen Group открыл заказ на двойника e-Crafter — MAN eTGE
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Volkswagen Group открыл заказ на двойника e-Crafter — MAN eTGE 

Карельские вести 14 минут назад
Фото: Карельские вести
До конца года европейский рынок первым увидит электрический фургон под маркой MAN.
Компания MAN Truck & Bus, входящая в концерн Volkswagen Group, представила фургон с электрической силовой установкой под названием eTGE, который является двойником ранее анонсированного VW e-Crafter. Также производитель сообщил о старте предварительного заказа на новинку.
MAN eTGE
Так как MAN eTGE является просто перебрендированным фургоном Volkswagen e-Crafter, их технические характеристики совпадают. Электрическая силовая установка eTGE состоит из электромотора мощностью 136 лошадиных сил и аккумуляторной батареи емкостью 36 кВт*ч. Максимальная скорость ограничена на отметке 90 км/час. Запас хода не превышает 160 километров. Допустимая масса груза — 1,7 тонны.
От 40-киловаттной зарядной станции фургон набирает 80% заряда за 45 минут. Его аккумуляторная батарея через 10 лет эксплуатации или 2 000 циклов зарядки-разрядки утратит лишь 15% емкости.
MAN eTGE станет идеальным транспортным средством для доставки грузов в центральные районы мегаполисов, которые закрыты для грузовых машин с двигателями внутреннего сгорания. В этом плане европейское законодательство только ужесточается из года в год.
По данным автопроизводителя, в городах 70 процентов легкого коммерческого транспорта не накатывает за сутки и 100 километров пробега. Учитывая, что MAN eTGE набирает полный заряд аккумулятора за 9 часов или за одну ночь от обычной бытовой электросети, он отлично подходит для городской доставки грузов.
Volkswagen e-Crafter
Серийное производство электрического фургона MAN eTGE начнется в июле текущего года. Продажи стартуют до конца года. Также компания MAN объявила ориентировочную стоимость новинки — от 69 500 евро или от 5 350 000 рублей по актуальному курсу. Первые поставки eTGE будут осуществлены компаниям Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландов, Норвегии и Франции.
Напомним, что Volkswagen e-Crafter выйдет в свободную продажу в сентябре текущего года.
По материалам: www.kolesa.ru
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