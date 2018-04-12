McLaren 720S получил набор апгрейдов от Wheelsandmore

Ателье разработало первую тюнинг-программу для британского суперкара.

Программа Wheelsandmore для McLaren 720S, получившая название The Ultimeight Project, включает новый дизайн колес, 20— и 21-дюймовые вогнутые колеса с центральным крепежом, клапанную выпускную систему со спортивными каталитическими нейтрализаторами и без, комплект пружин для занижения подвески с регулировкой по высоте и чип-тюнинг.

Напомним, модель 720S оснащается V-образной «битурбовосьмеркой» M840T объемом 4,0 литра в сочетании с семискоростным «роботом». Отдача мотора составляет 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента. В такой конфигурации 1 322-килограммовый суперкар разгоняется до первой «сотни» за 2,9 секунды, второй — 7,8 секунды и до «максималки» в 341 км/ч.

Тюнер предлагает для суперкара два этапа форсировки, причем в обоих случаях подразумевается прошивка нового программного обеспечения в электронный блок управления двигателем. В первом этапе увеличение мощности на 50 л.с. и крутящего момента на 80 Нм достигается исключительно за счет новой прошивки. Во втором этапе автомобиль оснащается спортивными каталитическими нейтрализаторами и получает глушители из нержавеющей стали с системой клапанов, что повышает отдачу до 800 л.с. и 880 Нм.

В Wheelsandmore подготовил новые мультисекционные кованные колеса с дизайном FORK, предлагаемых в различных вариантах окраса, а также диски 6Sporz² и F. I. W. E. размерностью 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади.

Кстати, недавно портал «Карельские Вести» рассказывал, какой бонус ожидает покупателей нового суперкара британской марки — McLaren GT. Модель будет выпущена ограниченной серией в 106 машин, а еще станет самой экстремальной и роскошной моделью бренда.

По материалам: www.kolesa.ru