На тестах заметили Audi SQ3 нового поколения

В сети опубликованы шпионские фотоснимки «горячего» варианта кроссовера Audi Q3 свежего поколения.

«Заряженную» версию под названием SQ3, которой предшествовала оспортивленная модель с приставкой RS, под плотным камуфляжем заметили на тестах на дорогах Германии.

На представленных изображениях можно разглядеть на новом автомобиле измененную решетку радиатора, большие воздухозаборники в серебристой окантовкой, красные тормозные суппорты, доработанный диффузор в заднем бампере и крупные колесные диски.

Предполагается, что новый SQ3 будет оснащаться двухлитровым турбодвижком мощностью около 340 л.с. В паре с ним будет трудиться фирменный полный привод Quattro. Спортивная модификация RS Q3, вероятно, получит 2,5-литровый турбодвигатель от Audi RS3 с отдачей 400 сил.

Мировой общественности «заряженный» кросс должны представить в будущем году.