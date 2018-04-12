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На тестах заметили Audi SQ3 нового поколения
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На тестах заметили Audi SQ3 нового поколения 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В сети опубликованы шпионские фотоснимки «горячего» варианта кроссовера Audi Q3 свежего поколения.
«Заряженную» версию под названием SQ3, которой предшествовала оспортивленная модель с приставкой RS, под плотным камуфляжем заметили на тестах на дорогах Германии.
На представленных изображениях можно разглядеть на новом автомобиле измененную решетку радиатора, большие воздухозаборники в серебристой окантовкой, красные тормозные суппорты, доработанный диффузор в заднем бампере и крупные колесные диски.
Предполагается, что новый SQ3 будет оснащаться двухлитровым турбодвижком мощностью около 340 л.с. В паре с ним будет трудиться фирменный полный привод Quattro. Спортивная модификация RS Q3, вероятно, получит 2,5-литровый турбодвигатель от Audi RS3 с отдачей 400 сил.
Мировой общественности «заряженный» кросс должны представить в будущем году.
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