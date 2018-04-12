«Заряженный» Audi SQ3 впервые появился на шпионских фотоснимках

Четыре наконечника глушителей на фотографиях свидетельствуют о том, что перед нами «заряженный» Audi SQ3.

Подразделение Audi Sport уже начало тестирование прототипов будущей модели кроссовера SQ3. Фотошпионы впервые заметили ее закамуфлированный экземпляр на дорогах общего пользования в Германии. Фотографии оказались в распоряжении издания Motor1.

«Заряженная» версия первого поколения Audi Q3 имела в названии приставку RS, которая стояла в начале привычного индекса. У новой генерации Q3, которая будет представлена в текущем году, появится средний вариант форсировки под названием SQ3.

Фотошпионы определили в тестовом прототипе с камуфляжем версию SQ3, в первую очередь, по сдвоенным патрубкам выхлопной системы. Сквозь камуфляж заметны значительные изменения аэродинамического обвеса по сравнению с обнаруженными ранее прототипами новой Audi Q3.

Так передний бампер получил увеличенные воздухозаборники с серебристым обрамлением. Тормозные суппорты окрашены в красный цвет. У заднего бампера изменен диффузор. Сам автомобиль обут в колесные диски большего диаметра.

Скорее всего, 400-сильный пятицилиндровый турбомотор объемом 2,5 литра от RS3 зарезервирован для новой RS Q3. Поэтому под капотом SQ3 стоит ожидать двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью около 340 лошадиных сил. Первый в истории SQ3 обязательно будет комплектоваться фирменной системой полного привода Quattro.

Об интерьере Audi SQ3 можно судить по утечке информации о салоне нового Q3. Панель приборов станет цифровой. У мультимедийной системы MMI сенсорный экран увеличится в размерах. Второго тачскрина вместо блока климат-контроля не будет. У SQ3 за климат в салоне будут отвечать физические кнопки.

Мировая премьера Audi SQ3 ожидается в течение года после презентации нового поколения Q3. Следовательно, она пройдет уже в следующем году.

По материалам: www.kolesa.ru