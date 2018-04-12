Компания Hyundai запатентовала название Leonis

Корейская компания Hyundai Motor Company подала заявку на регистрацию нового товарного знака Leonis. В настоящий момент нет никакой информации о том, какой именно автомобиль планирует выпустить производитель под новым названием.

Как отмечает издание AutoGuide, заявка на регистрацию нового товарного знака Hyundai Leonis была подана в патентное бюро США (U. S. Patent and Trademark Office) в первых числах апреля текущего года. В документации отмечено, что название Hyundai Leonis может использоваться для самых различных автомобилей.

Наши зарубежные коллеги отмечают, что название Hyundai Leonis может быть использовано для нового компактного кроссовера. Однако официальные представители корейского бренда эту информацию не подтвердили.

Не исключено, что корейская марка просто решила забронировать название Leonis на будущее.