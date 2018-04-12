Acura представила гибридный кросс CDX Sport Hybrid

В Поднебесной состоялась официальная премьера гибридного компактного внедорожника Acura CDX Sport Hybrid. «Зеленый» автомобиль получил 2,0-литровый ДВС и электромотор. Суммарная отдача — 215 лошадиных сил.

Напомним, что до сих пор компактный кросс Acura CDX был доступен в Китае только с 1,5-литровым бензиновым двигателем с наддувом. Теперь же заинтересованные клиенты могут приобрести гибридную версию модели.

Как неоднократно сообщалось ранее, в основе нового компактного вседорожника лежит модифицированное шасси модели Honda HR-V /Vezel. Габаритная длина кузова — 4 507 мм. Показатели ширины и высоты — 1 840 и 1 615 мм. Масса автомобиля (в зависимости от модификации) — от 1 608 до 1 648 кг.

Гибридный кросс Acura CDX Sport Hybrid оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором (145 л.с. и 175 Нм) и электрическим двигателем (184 л.с. и 315 Нм). Суммарная отдача гибридной силовой установки, которая называется i-MMD, составляет 215 лошадиных сил.

Гибридный Acura CDX Sport Hybrid получил систему с тремя режимами движения: на электротяге, гибридный (ДВС «разгоняет» вращающие колеса электромотор) и на бензине (тягу на колеса осуществляет двигатель внутреннего сгорания, но только на больших скоростях).

Помимо этого, водителю доступно два режима управляющей электроники «Комфорт» и «Спорт». В «спортивном» режиме силовая установка автомобиля быстрее откликается на нажатие акселератора, подвеска становится жёстче, а специальная система усиливает звук двигателя.