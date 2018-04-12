Dodge огласил цену за «прокачку» кузова Durango GT до уровня R/T

Компании Dodge частенько предлагает клиентам обвесы от старших модификаций своих моделей. Логика в этом проста: почему бы не заработать на клиентах, у которых есть ключи от модификации GT, и которые хотят, чтобы их автомобили выглядели на дороге так, как выглядят «злые» модификации R/T и SRT? Да и любят американцы тюнинг не меньше, чем европейцы и японцы, а может быть даже и больше.

В прошлом году Dodge представила обвес от SRT для модификации Durango R/T, пару месяцев назад своё слово сказало придворное ателье Mopar, представившее комплексный тюнинг для версий R/T и SRT, теперь же компания взялась за среднюю модификацию кроссовера Durango — GT (да-да, именно кроссовера, поскольку начиная с третьего поколения Durango лишился рамного шасси), представив стайлинг-пакет Rallye Appearance.

На фото: Dodge Durango GT в пакете Rallye Appearance

Заводской комплект тюнинга состоит из капота с воздухозаборником и прорезями, бампера, решётки радиатора и противотуманных ламп на LED-элементах. Если вы не поклонник Dodge, то вряд ли отличите такой Durango GT от более мощного Durango R/T, находясь спереди от автомобиля.

На фото: Dodge Durango R/T За пакет стайлинга компания просит 1 495 долларов США (порядка 96 585 рублей в эквиваленте), ещё 37 795 долларов стоит сам Durango GT (около 2 441 000 рублей). Что касается модификации R/T, у которой под капотом находится 360-сильный атмосферный мотор HEMI объёмом 5,7 литра, то за неё просят не менее 43 695 долларов (порядка 2 822 900 рублей). Напомним, что под капотом у Durango GT находится атмосферный мотор Pentastar на 3,6 литра и 290 лошадиных сил, работающий с перенастроенным мерседесовским «автоматом» 5G-Tronic.

Напрямую Dodge Durango конкурирует в США с Chevrolet Traverse Ford Explorer . Продажи Durango идут стабильно, но по сравнению с коллегами по американскому цеху слабо: в прошлом году компания продала 68 761 единиц Durango, что чуть более, чем на 250 экземпляров больше, чем за 2016 год. Ford продал в 2017 году 271 131 кроссоверов Explorer, в то время, как Chevrolet Traverse продался в количестве 123 506 экземпляров. Возможно, что ситуацию могло бы переломить новое поколение Durango, поскольку актуальное поколение выпускается уже восьмой год подряд.

По материалам: www.kolesa.ru