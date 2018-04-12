Стало известно, когда «КамАЗ» выпустит первую партию новых магистральных тягачей К5

По сравнению с предыдущими моделями, К5 более эргономичен, кроме того, он оснащен новой автоматической коробкой передач и двигателем, который соответствует лучшим мировым аналогам, а также передней осью с нагрузкой до 9 тонн.

В сентябре 2018 года «Ростех» выпустит первые 20 магистральных тягачей К5, проектирование которых уже завершили специалисты. Автоконцерн начал подготовку, в процессе которой производство автомобилей будет автоматизировано, а также в него внедрят электронный технологический процесс.