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Стало известно, когда «КамАЗ» выпустит первую партию новых магистральных тягачей К5
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Стало известно, когда «КамАЗ» выпустит первую партию новых магистральных тягачей К5 

ТК «Звезда» 11 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По сравнению с предыдущими моделями, К5 более эргономичен, кроме того, он оснащен новой автоматической коробкой передач и двигателем, который соответствует лучшим мировым аналогам, а также передней осью с нагрузкой до 9 тонн.
В сентябре 2018 года «Ростех» выпустит первые 20 магистральных тягачей К5, проектирование которых уже завершили специалисты. Автоконцерн начал подготовку, в процессе которой производство автомобилей будет автоматизировано, а также в него внедрят электронный технологический процесс.
Отметим, что группа компаний «КамАЗ» занимает 11-ю строчку в рейтинге ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и восьмую позицию в мире по объемам выпуска дизельных двигателей. На данный момент компания занимает 58% рынка грузовиков полной массой 14–40 тонн в РФ. Среди акционеров «КамАЗа» — государственная корпорация «Ростех» (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (23,54%) и немецкий Daimler, которому принадлежит 15% акций.
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