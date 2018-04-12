Компания MAN выпустила электрический фургон eTGE

В июле 2016 года компания Volkswagen представила фургон Crafter нового поколения, а через некоторое время и его электрическую верию — eCrafter. Компания MAN, принадлежащая немецкому концерну, имеет в своём модельном ряду брата-близнеца — фургон TGE, который таже обзавёлся версией с электромотором и буквой «e» в названии.

Новый MAN eTGE, также как и VW eCrafter, оснащется 135-сильным электромотором на передней оси. Правда у MAN несколько склабее аккумулятор — 36 кВтч против 43 кВтч у «Крафтера». Естественно, это сказалось запасе хода — до 160 км, но в компании посчитали, что этого достаточно, так как более 70% коммерческого транспорта в день проезжает менее 100 км.

В конце рабочего дня фургон MAN eTGE можно спокойно поставить на зарядку — пополнить запас энергии от обычной розетки можно за 9 часов. С помощью быстрой зарядки мощностью 40 кВт, за 45 минут можно зарядить батареи на 80%.

Кроме силовой установки электрический MAN еTGE ничем не отличается от версии с двигателем внутреннего сгорания. Фургон будет представлен как со стандартной, так и с удлинённой базой, будут доступны три варианта длины, высоты и грузоподъёмности. Первыми MAN eTGE смогут купить клиенты в Германии, Австрии, Бельгии, Франции, Норвегии и Нидерландах. Стоимость — от 69 500 евро.