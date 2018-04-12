УАЗ подготовил экстремальный Patriot 

Это очень похоже на заводской вариант тюнинга. Новая версия УАЗ Patriot, по замыслу создателей, предназначена для тяжелого бездорожья. Но по агрегатной составляющей мало чем отличается от обычных серийных версий. Зато имеются эксклюзивные цвета: оранжевый и зеленый.
На заводе автомобиль оснащается пакетом сертифицированного внедорожного оборудования. В него входит уазовский пакет Off-Road, шины BFGoodrich All-Terrain, усиленный экспедиционный багажник, лестница на задней двери, фаркоп, блокировка дифференциала заднего моста и защитные накладки на пороги. Для комфорта имеются кондиционер, дополнительный отопитель салона, мультимедиа с сенсорным экраном и навигация с картами России, Белоруссии, Казахстана и Украины.
Для того, чтобы подчеркнуть особый статус внедорожной версии, на левой двери имеется специальный шильдик. Стоимость особой версии УАЗ Patriot составляет 1 039 990 рублей. На этом завод останавливаться не планирует и хочет выпустить еще несколько спецверсий.
Фото: УАЗ