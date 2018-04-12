УАЗ подготовил экстремальный Patriot

Это очень похоже на заводской вариант тюнинга. Новая версия УАЗ Patriot , по замыслу создателей, предназначена для тяжелого бездорожья. Но по агрегатной составляющей мало чем отличается от обычных серийных версий. Зато имеются эксклюзивные цвета: оранжевый и зеленый.

На заводе автомобиль оснащается пакетом сертифицированного внедорожного оборудования. В него входит уазовский пакет Off-Road, шины BFGoodrich All-Terrain, усиленный экспедиционный багажник, лестница на задней двери, фаркоп, блокировка дифференциала заднего моста и защитные накладки на пороги. Для комфорта имеются кондиционер, дополнительный отопитель салона, мультимедиа с сенсорным экраном и навигация с картами России, Белоруссии, Казахстана и Украины.

Для того, чтобы подчеркнуть особый статус внедорожной версии, на левой двери имеется специальный шильдик. Стоимость особой версии УАЗ Patriot составляет 1 039 990 рублей. На этом завод останавливаться не планирует и хочет выпустить еще несколько спецверсий.

Фото: УАЗ