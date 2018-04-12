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Dongfeng продемонстрировал новый кроссовер для молодого поколения
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Dongfeng продемонстрировал новый кроссовер для молодого поколения 

Car.ru 26 минут назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Dongfeng официально представил новый купеобразный кросс под маркой Fengguang.
Новые Fengguang ix5 наградили уникальным дизайном экстерьера и расширенным перечнем дополнительного оснащения. Производитель позиционируют новый автомобиль в первую очередь на молодое поколение.
Новый кросс-купе будет выделяться крупной решеткой радиатора, современной головной оптикой с интегрированными дневными ходовыми огнями на LED-элементах и светодиодными задними фонарями, которые объедены между собой.
Салон автомобиля украсили спортивным рулевым колесом, цифровой «приборкой» и инновационным информационно-развлекательным комплексом с увеличенными сенсорным экраном.
В подкапотном пространстве Fengguang ix5 будет располагаться 1,5-литровый турбодвижок, мощность которого 150 лошадиных сил. В тандеме с ним трудиться 5-ступенчатая механическая трансмиссия или вариатор. Привод исключительно передний.
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