Dongfeng продемонстрировал новый кроссовер для молодого поколения

Автохолдинг Dongfeng официально представил новый купеобразный кросс под маркой Fengguang.

Новые Fengguang ix5 наградили уникальным дизайном экстерьера и расширенным перечнем дополнительного оснащения. Производитель позиционируют новый автомобиль в первую очередь на молодое поколение.

Новый кросс-купе будет выделяться крупной решеткой радиатора, современной головной оптикой с интегрированными дневными ходовыми огнями на LED-элементах и светодиодными задними фонарями, которые объедены между собой.

Салон автомобиля украсили спортивным рулевым колесом, цифровой «приборкой» и инновационным информационно-развлекательным комплексом с увеличенными сенсорным экраном.

В подкапотном пространстве Fengguang ix5 будет располагаться 1,5-литровый турбодвижок, мощность которого 150 лошадиных сил. В тандеме с ним трудиться 5-ступенчатая механическая трансмиссия или вариатор. Привод исключительно передний.