В России появятся новые кроссоверы Dongfeng Fengguang 580 и AX4

Один из «паркетников» доберется до нашей страны уже в этом году, второй — в 2019-м.

В 2018-м Dongfeng намерена привезти в Россию кроссовер с индексом 580, а в следующем году на наш рынок должен выйти компактный «паркетник» AX4. Об этом в интервью порталу «Карельские Вести» рассказал генеральный директор российского представительства Dongfeng Ван Пэн . В Поднебесной кросс 580 компания Дунфэн продает под суббрендом Fengguang (произносится «фен-гуа»), AX4 — под маркой Fengshen («фен-шуа»). В России же обе модели, скорее всего, будут реализовывать под брендом DFM, созданным специально для нашего рынка.

«В этом году мы получаем на AX4 европейский сертификат, и на его базе потом получим ОТТС, но, видимо, уже только в начале 2019 года. Однако у нас будет российская новинка в этом году — Glory 580 (Dongfeng Fengguang 580 Glory DXK6470 — прим. ред.)», — сообщил глава российского отделения Dongfeng.

Цены и комплектации новинок для РФ пока не раскрываются.

В Китае кроссовер Fengguang 580 доступен в двух версиях — стандартной и «оспортивленной», обе отличаются дизайном экстерьера и интерьера. Длина модели равна 4 680 мм, ширина — 1 845 мм, высота — 1 715 мм, колесная база — 2 780 мм. У «паркетника» есть семиместный вариант.

«Обычный» Dongfeng Fengguang 580 предлагается с бензиновыми четырехцилиндровым «атмосферником» 1.8 (139 л.с.) и «турбочетверкой» 1.5 (150 л.с.). Первый мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», второй работает в паре с 5КВП или вариатором. «Оспортивленный» Fengguang 580 S в Поднебесной можно купить со 150-сильным турбомотором 1.5 и CVT. Привод у всех версий — только передний. До России, вероятно, доберется «стандартный» кроссовер.

Габариты «паркетника» Dongfeng Fengshen AX4: 4 195/1 780/1 622 мм, колесная база — 2 580 мм. Эта модель оснащается «атмосферником» 1.6 (124 л.с.) и турбодвигателем 1.4 (140 л.с.). Атмосферный мотор комплектуется пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением, второй двигатель работает в паре только с «роботом». Привод также лишь передний.

Напомним, на данный момент Dongfeng продает в РФ две модели — кроссовер AX7 и «приподнятый» хэтч H30 Cross. Первый «китаец» у нас доступен с бензиновым мотором 2.0 (140 л.с.), 6АКП и передним приводом, цена — от 1 129 000 рублей. Кросс-хэтч H30 оснащается двигателем 1.6 (117 л.с.), работающим в паре с «механикой» или «автоматом», эта «пятидверка» обойдется минимум в 599 000 рублей.

Обо всех планах Dongfeng относительно нашего рынка читайте в интервью «Карельские Вести» с главой российского подразделения компании.

По материалам: www.kolesa.ru