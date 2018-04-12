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Электрокроссовер Tesla Model Y встанет на конвейер осенью 2019 года
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Электрокроссовер Tesla Model Y встанет на конвейер осенью 2019 года 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Осенью 2019 года американская компания Tesla начнёт серийное производство компактного электрического внедорожника Model Y. Об этом сообщает авторитетное издание Reuters, ссылающееся на неназванные источники.
Если опубликованная информация окажется верной, то новый электрический кроссовер Tesla Model Y может появиться на рынке даже раньше, чем предлагалось. Как отмечает издание, старт производства новой модели Tesla Model Y запланирован на ноябрь 2019 года.
Стоит напомнить, что ранее инсайдеры сообщали, что старт продаж новинки запланирован на март 2020 года. Таким образом, производство электрокара начнется в ноябре 2019 года, а через несколько месяцев начнутся первые поставки.
Сейчас известно, что новый компактный электрокар повышенной проходимости Tesla Model Y будет построен на платформе недавно представленного электромобиля Tesla Model 3. Серийное производство автомобиля будет налажено на заводе компании в Калифорнии. Кроме этого, выпуск электрического внедорожника могут наладить в Китае.
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