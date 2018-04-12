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Осенью 2019 года ждем начала продаж TESLA MODEL Y
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Осенью 2019 года ждем начала продаж TESLA MODEL Y 

Car.ru 35 минут назад
Фото: Car.ru
Илон Маска заявил о выходе новой TESLA MODEL Y осенью будущего года.
Как сообщалось ранее, кроссовер планировалось начать выпускать только весной 2020 года, но сроки сдвинулись на полгода вперед и это только радует.
Электрический кроссовер разрабатывался как бюджетный вариант, за основу которого взята модель Model 3, сборка автомобиля будет производится в Калифорнии, а также в планах запустить сборку и на заводах в Китае.
Авто будет обладать всеми доступными опциями, полным приводом и завышенным клиренсом.
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