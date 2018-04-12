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Самые популярные модели Renault в России
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Самые популярные модели Renault в России 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Самые популярные модели Renault в России Внедорожник Renault Duster удержал в марте 2018 года первое место в рейтинге самых востребованных в России автомобилей марки Renault, о чем говорится в исследовании «Автостат Инфо».
Аналитики отмечают, что в марте этого года россияне приобрели 3095 внедорожников «Дастер», на 1,7% больше, чем годом ранее.
Из статистики «Автостат Инфо» известно также, что второе место по востребованности среди моделей «Рено» в марте досталось «Логану». Всего за прошлый месяц в РФ было продано 2554 автомобилей Renault Logan, что на 2,4% больше, чем годом ранее. В марте этого года продажи кроссоверов Renault Kaptur сократились на 7,7% в годовом сравнении и составили 2486 ед. авто. Третье место в модельной линейке французской марки принадлежит модели Renault Sandero — 2418 авто (-1,5%). Добавим, что в марте этого года дилеры Renault продали также 93 внедорожника Renault Koleos.
За первый 2018 года покупатели в РФ приобрели 8637 внедорожников Renault Duster (+15,4%), а также 6320 ед. новых Renault Logan (+11,4%). Они купили еще и 6210 кроссоверов Renault Kaptur (-0,5%) и 5968 машин модели Renault Sandero (+5,4%). Объем продаж модели Renault Koleos в отчетные три месяца составил 272 ед.
В марте этого года, как стало известно из исследования «Автостат Инфо», объем реализации легковых автомобилей марки Renault сократился на 0,5%, а в абсолютном значении достиг отметки в 10 646 авто. За три первых месяца текущего года Renault продал россиянам 27 408 машин, что на 9,1% превысило прошлогодние продажи.
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