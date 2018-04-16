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Volvo представила свой первый электрический грузовик
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Volvo представила свой первый электрический грузовик 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: Вести.Ru
Шведы включаются в развитие сегмента коммерческого транспорта на электрической тяге. Компания Volvo выпустила свой первый электрический среднетоннажник, который способен проезжать до 300 км на одной зарядке.
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