Конкурент Hyundai Creta от Skoda: новые фото

Новый «паркетник» окажется самым дешевым в линейке чешской марки.

В начале этого года в базе министерства промышленности Китая появились фотографии нового кроссовера Skoda . Судя по расположенному на багажной двери шильдику, модель получила имя Kamiq. Отметим, как и у двух последних SUV марки — Kodiaq и Karoq — название новинки ограничено буквами K и Q. В распоряжении издания Autohome оказались свежие снимки «паркетника», включая первое фото интерьера.

По предварительным данным, Skoda Kamiq построен на платформе MQB, кроссовер предназначен прежде всего для «поднебесного» рынка. Длина «паркетника» равна 4 390 мм, ширина — 1 781 мм, высота — 1 593 мм, колесная база — 2 610 мм. По своим габаритам новинка Шкоды близка к доступном в Китае кроссу Hyundai ix25 — так в Поднебесной зовется модель, которая в других странах, в том числе и в России, известна под именем Creta. Размеры китайского ix25: 4 290/1 780/1 622 мм, колесная база — 2 590 мм.

По данным местных СМИ, в Китае Skoda Kamiq предложат с бензиновым мотором 1.5 мощностью 110 л.с. Вероятно, речь идет о двигателе нового семейства ЕА211 Evo, который пока доступен только в Поднебесной. Скоро им предполагается заменить текущий 1.6 по всему миру. Пока неизвестно, с какими коробками будет сочетаться мотор Kamiq, привод же наверняка окажется только передним.

Ожидается, что публичная премьера Skoda Kamiq состоится 25 апреля в рамках Пекинского автосалона. Производство модели, скорее всего, наладят в Китае на заводе СП Volkswagen и SAIC, в продажу кросс поступит этим летом. Новинка окажется самой дешевой моделью в SUV-линейке марки. А вот выберется ли Kamiq за пределы «поднебесного» рынка — пока неизвестно.

Напомним, Китай является крупнейшим рынком для Шкоды, в 2017-м там было продано более 325 000 автомобилей бренда. В этом году помимо Kamiq компания намерена представить в Поднебесной как минимум еще одну новинку — купеобразную версию флагманского кроссовера Kodiaq.

По материалам: www.kolesa.ru