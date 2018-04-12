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Lamborghini завершает мировое турне
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Lamborghini завершает мировое турне 

Car.ru 42 минуты назад
Фото: Car.ru
Lamborghini провела презентацию своего внедорожника в 114 городах, разбросанных по всей планете.
Слухи о том, что итальянская компания Lamborghini собирается выпустить в своей линейке кроссовер, распространялись среди экспертов автомобильного рынка давно с завидной периодичностью. И вот опытный экземпляр появился перед состоятельной публикой в 114 городах.
Модель четырехдверного кроссовера носит название Lamborghini Urus. Под капотом у него находится двигатель в 4 литра с характеристиками битурбо. Все это позволяет развивать мощность в 650 лошадиных сил, передаваемую автоматической коробкой передач в 8 ступеней на все 4 колеса.
Если говорить о скорости, то она тоже впечатляет. Автомобиль способен выжать до 300 километров в час.
По итогам турне Lamborghini выложила в сеть увесистый фотоальбом, показывающий все этапы путешествия. Однако аналитики признают, что сегмент кроссоверов не будет преобладать в линейке Lamborghini. В то же время общий спрос на автомобили усилится
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