Ещё
Кроссовер Skoda Kamiq дебютировал на новых фотографиях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кроссовер Skoda Kamiq дебютировал на новых фотографиях 

LiveCars.Ru 31 минуту назад
Фото: LiveCars.Ru
В распоряжение китайских СМИ оказались новые фотографии компактного кроссовера Skoda Kamiq, благодаря которым мы получили возможность впервые увидеть интерьер чешской новинки.
По предварительной информации, новый компактный «паркетник» Skoda Kamiq окажется самым доступным в линейке SUV чешской компании. Автомобиль построен на «тележке» MQB, и предназначен для рынка Поднебесной.
Как сообщают наши китайские коллеги, новый компактный кросс Skoda Kamiq имеет следующие габариты: 4 390/1 781/1 593 мм. расстояние между осями — 2 610 мм. Таким образом, чешская новинка является прямым конкурентом модели Hyundai ix25/Creta: 4 290/1 780/1 622 мм, колесная база — 2 590 мм.
Сообщается, что в Китае новый маленький внедорожник Skoda Kamiq будет предлагаться с 1,5-литровым 110-сильным мотором. Какую трансмиссию получит новинка, пока неизвестно. Также неясно, получит ли автомобиль систему полного привода.
По неофициальным данным, мировая премьера нового компактного вседорожника Skoda Kamiq состоится в рамках грядущего автосалона в Пекине-2018. Серийное производство модели будет налажено на мощностях СП Volkswagen и SAIC, а продажи новинки стартуют нынешним летом.
LiveCars.Ru: последние новости
Фотогалерея: Универсал Audi A6 Avant нового поколения Mazda показала кусочек обновлённого пикапа BT-50 Электрокроссовер Tesla Model Y встанет на конвейер осенью 2019 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Внедорожник переехал бабулю трижды7
В Москве появилась новая схема мошенничества с участием ГИБДД5
«УАЗ» разработал специальную версию «Патриот»
«Тихая паника»: как подорожают автомобили1
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение