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Кроссовер Skoda Kamiq: новые фото
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Кроссовер Skoda Kamiq дебютировал на новых фотографиях 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: Autohome
В распоряжение китайских СМИ оказались новые фотографии компактного кроссовера Skoda Kamiq, благодаря которым мы получили возможность впервые увидеть интерьер чешской новинки.
По предварительной информации, новый компактный «паркетник» Skoda Kamiq окажется самым доступным в линейке SUV чешской компании. Автомобиль построен на «тележке» MQB, и предназначен для рынка Поднебесной.
Как сообщают наши китайские коллеги, новый компактный кросс Skoda Kamiq имеет следующие габариты: 4 390/1 781/1 593 мм. расстояние между осями — 2 610 мм. Таким образом, чешская новинка является прямым конкурентом модели Hyundai ix25/Creta: 4 290/1 780/1 622 мм, колесная база — 2 590 мм.
Autohome
Autohome
Autohome
Сообщается, что в Китае новый маленький внедорожник Skoda Kamiq будет предлагаться с 1,5-литровым 110-сильным мотором. Какую трансмиссию получит новинка, пока неизвестно. Также неясно, получит ли автомобиль систему полного привода.
По неофициальным данным, мировая премьера нового компактного вседорожника Skoda Kamiq состоится в рамках грядущего автосалона в Пекине-2018. Серийное производство модели будет налажено на мощностях СП Volkswagen и SAIC, а продажи новинки стартуют нынешним летом.
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