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Toyota Supra позволила заглянуть в салон
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Toyota Supra позволила заглянуть в салон 

Авторамблер 26 минут назад
Фото: Авторамблер
Подобравшись на «расстояние атаки», папарацци заснял закамуфлированные недра Supra. Пока что автомобиль тщательно оберегает свои секреты, но кое-что удалось выяснить. Например, пролит свет на приборку — она у возрожденной модели цифровая. Руль трехспицевый с подрулевыми «лепестками» для смены передач.
По некоторым данным, премьера долгожданной Toyota состоится осенью на Парижском мотор-шоу, впрочем, основные сведения об автомобиле уже известны из неофициальных источников. Его длина — 4380 мм, колесная база — 2470 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1290 мм. Масса — 1496 кг.
Интересно, что «японец» построен на общей платформе с перспективным BMW Z4, получит баварскую рядную 3,0-литровую «шестерку» с наддувом и преселективный «робот» с двумя сцеплениями, но будет отличаться от немецкой модели калибровками силового агрегата и подвески. Производство начнется в начале следующего года на мощностях предприятия Magna Steyr в Австрии, где также будут выпускать «зетку».
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