Toyota Supra позволила заглянуть в салон

Подобравшись на «расстояние атаки», папарацци заснял закамуфлированные недра Supra. Пока что автомобиль тщательно оберегает свои секреты, но кое-что удалось выяснить. Например, пролит свет на приборку — она у возрожденной модели цифровая. Руль трехспицевый с подрулевыми «лепестками» для смены передач.

По некоторым данным, премьера долгожданной Toyota состоится осенью на Парижском мотор-шоу, впрочем, основные сведения об автомобиле уже известны из неофициальных источников. Его длина — 4380 мм, колесная база — 2470 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1290 мм. Масса — 1496 кг.